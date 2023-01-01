@svetlana_e_art

ЧЕЛЛЕНДЖ🌸Как вам такая идея для летнего REELS? Сохраните, чтобы не потерять👆🏻Добавляйте своим рисункам живые цветы, лепестки или листики. Совсем не обязательно это будет изображение людей, можно проявить фантазию)Отмечайте меня, и я поделюсь вашими рилс в сторис! 🤗 Кто со мной?

Пора уходить на удалёнку?🤔Давно пора!! Этим летом мы прокачиваем ваш навык в иллюстрации, учимся их грамотно обрабатывать и готовить к печати.После вы сможете продавать свои работы 🌸на стоках🌸работать на заказ🌸разрабатывать паттерныСначала это будет хорошей подработкой, а по мере роста числа ваших работ может стать основным доходом. Всё получится🤗Вступай в нашу команду! Летний интенсив 7700 рублей. Все подробности в сторис «Интенсив»

Как нарисовать пионы, чтобы они получились нежными и прозрачными?Вот вам один лайфхак! В тени я не добавляю темно-розовую насыщенную краску. Вместо нее беру холодный (голубой или сиреневый) оттенок. И накладываю его не густо. Таким образом, при сочетании теплого на свету и холодного в тени достигается объем, при этом пионы остаются прозрачными. А ведь мы как раз поэтому так любим акварель 💕Еще больше фишек в рисовании цветов рассказываю на «Летнем Интенсиве». 10 уроков (включая этот👆🏻) по акварели и обработке иллюстраций. Ссылка в шапке. Жду тебя!🤗

ПРОВЕДЁМ ЛЕТО ЯРКО И ТВОРЧЕСКИ☀️🌱Сегодня стартует «ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ»🥳🎨 С 1 июня по 25 августа будем рисовать летние, актуальные, современные сюжеты вместе🤗🌸 ЧТО БУДЕТ В ПРОГРАММЕ ИНТЕНСИВА?10 абсолютно новых уроков по акварели и фотошопу – подробное их описание в сохраненных сторис «интенсив».⠀🌸 СКОЛЬКО РАБОТ НАРИСУЕМ?7 полноценных работ, которыми вы уже во время курса сможете пополнить своё портфолио и начать брать заказы.🌸 КОГДА СТАРТ?1 июня!⠀🌸 А БУДЕТ ОБЩИЙ ЧАТ?Да, обязательно, поддержка единомышленников очень важна, она придаёт уверенности и сил идти вперёд!⠀🌸 КОМУ ПОДОЙДЕТ ИНТЕНСИВ?Всем☺️ и новичкам, ещё не державшим в руках кисть, и тем, кто уже рисует акварелью, но кому не хватает основ и четкого алгоритма действий.🌸ЕСТЬ ПРОВЕРКА Д/З?Да! Фото домашних работ вы загружаете на платформу, а я делаю правки 🌸 КАК ПРИОБРЕСТИ?По ссылке у меня в шапке профиля. Есть рассрочка для РФ!Если у вас есть вопросы, с радостью на них отвечу😉

ДАРЮ ОТКРЫТКИ🌸Набор из 5 мини-открыток с моими иллюстрациями может отправиться вам! И никаких репостов)Чтобы поучаствовать нужно:🤍 зайти в мои сторис🤍 поставить 🔥 на сторис с этими открыткамиЯ увижу все реакции и завтра выберу победителя рандомным способом! Удача на вашей стороне☀️

Записываю новый классный урок по персонажам для летнего интенсива🌸На нем проходим стилизацию, позы, ракурсы, эмоции, свето-тень и подбираем цветовую гамму для милой пандочки🐼Ссылка в шапке профиля👆🏻

Creativity training for all family ❤️Классное упражнение на развитие фантазии! Сохраняй, чтобы не потерять👆🏻Подойдёт для взрослых и детей. Развитие фантазии ⭐️ делает ум более гибким⭐️ помагает мыслить более креативно⭐️ способствует быстрому генерированию новых идей

Black or white? 🤍🖤